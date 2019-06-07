Группа "Акрон" реализует в Новгородской области инвестпроекты на 14,3 млрд рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Новгородской области и группа "Акрон" на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о намерениях реализовать на территории региона инвестиционные проекты на общую сумму 14,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба новгородского правительства.

"Предприятие планирует реализовать масштабные инвестиционные проекты на общую сумму 14 млрд 300 млн рублей", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что часть проектов связана с модернизацией действующих мощностей предприятия в Великом Новгороде: агрегата "Аммиак-4", "Карбамид-6", агрегатов аммиачной селитры и сложных удобрений (азофоска).

"Группа "Акрон" работает во всем мире, и на наших площадках предприятие открывает новые мощности. Спасибо коллегам, что выбирают нас, а мы со своей стороны будем создавать благоприятные условия для бизнеса", - передает слова губернатора области Никитина пресс-служба регионального правительства.

Также поясняется, что на производстве "Акрона" в Великом Новгороде будут построены новые агрегаты азотной кислоты, установка гранулирования карбамида и производство кальциевой селитры (CN). "В 2019 году на новгородской площадке будут пущены новые агрегаты азотной кислоты и установка гранулирования карбамида. К 2020 году "Акрон" планирует ввести дополнительные мощности, что позволит создать новые рабочие места, тем самым содействуя социально-экономическому развитию региона", - передает слова председателя совета директоров группы "Акрон" Владимира Куницкого пресс-служба новгородского правительства.

Кроме того, сегодня на полях ПМЭФ регион подписал соглашение с градообразующим для моногорода Боровичи предприятием "Боровичский комбинат огнеупоров". Согласно документу, предприятие инвестирует средства в обновление оборудования, что повысит производительность и обеспечит не менее 20 новых рабочих мест до 2020 года.

Группа "Акрон" - один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. ПАО "Акрон" в Великом Новгороде - ведущее предприятие группы и одно из крупнейших промышленных производств Северо-Западного региона России.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.