Власти Адыгеи вдвое сократили сроки на получение разрешений на строительство

МАЙКОП, 7 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи вдвое сократили для инвесторов сроки на получение разрешений на строительство и подключение к электросетям, сообщил журналистам в пятницу глава республики Мурат Кумпилов.

"Главную ставку мы делаем на привлечение инвестиций в республику, поэтому принимаем системные меры по оптимизации процедур, связанных с взаимодействием органов власти и бизнеса. Благодаря рекомендациям Агентства стратегических инициатив (АСИ) ранее была проведена большая деятельность по улучшению бизнес-среды, сегодня работа по созданию комфортных условия для предпринимателей продолжается. В частности, время ожидания разрешений на строительство и подключение к электросетям сократилось в регионе в два раза", - сказал глава республики на полях Петербургского международного экономического форума.

Как уточнили ТАСС в министерстве экономического развития и торговли республики, время получения разрешений на строительство сократилось в республике с 268 до 101 дней, подключения к электросетям - с 164 до 77 дней, регистрации юридических лиц - с 12 до 10 дней, регистрации прав собственности - с 16 до 13 дней. По итогам 2017 года целевые модели Агентства стратегических инициатив были выполнены республикой на 85%, в 2018 году - на 93%.

"За последние три года инвестиции в экономику республики выросли в 1,5 раза. За прошлый год инвестиции в основной капитал составили 31,6 млрд рублей или 142,5% к уровню 2017 года", - добавил Кумпилов.

Ранее сообщалось, что в работе в регионе находится 36 инвестпроектов, общий объем заявленных инвестиций превышает 53 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.