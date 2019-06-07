Моногорода готовы подключиться к программе "Кадры будущего для регионов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Моногорода проявляют интерес к реализации программы "Кадры будущего для регионов", для участия в которой уже отобрано 25 субъектов. Всего в программу заявилось 23 региона, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в пятницу в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"У нас есть запрос на реализацию программы в моногородах. В рамках ПМЭФ Агентство стратегических инициатив заключает соглашения о сотрудничестве с "ТВЭЛ" и "ЕвразХолдингом". Именно эти предприятия инициировали реализацию программы в территориях их присутствия - моногородах: Глазов (Удмуртская Республика), Зеленогорск (Красноярский край), Новокузнецк, Междуреченск, Таштагольский район (Кемеровская область), Новоуральск, Нижний Тагил, Качканар (Свердловская область), Северск (Томская область)", - сказала она.

Ранее Чупшева высказывалась за распространение программы "Кадры будущего для регионов" на всю страну. Она также обращала внимание на важность участия в работе со школьниками компаний и предприятий, которые определяют, какие именно профессиональные навыки необходимы будущим выпускникам.

В рамках проекта "Кадры будущего для регионов" дети могут присоединиться к команде, в которой они под руководством наставника будут разрабатывать проект развития региона. Апробация инициативы будет проходить до июля 2019 года. Ожидается, что одним из результатов станет формирование региональных лидерских команд из талантливой молодежи и их наставников, а также создание системы стажировок и профессиональной навигации. Для участников программы будут выстраиваться индивидуальные траектории подготовки.