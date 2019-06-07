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ПМЭФ-2019

Путин заявил, что надеется на успешное сопряжение ЕАЭС и проекта "Один пояс - один путь"

Президент заявил, что уже реализуется несколько проектов, связанных с этой инициативой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на успешное сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь". Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"У нас совершенно конкретные планы совместной работы, они нас полностью устраивают, - сказал глава государства. - И уверен, что будем двигаться на этом направлении весьма успешно".

Путин отметил, что уже реализуется несколько конкретных проектов, связанных с этой инициативой. Один их них - строительство автомагистрали, российская часть которого протянется до Казахстана. "Кстати, опаздываем, - признал президент. - Потому что казахи уже это [свою часть магистрали] сделали".

Говоря о сотрудничестве РФ с Китаем, Путин отметил, что на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке совместно с китайскими партнерами уже создано около 100 предприятий и 13 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

Путин обратил внимание, что Китай никогда не навязывает сотрудничество потенциальным партнерам, в том числе в рамках проекта "Один пояс - один путь". "Или это манера моего хорошего друга господина Си Цзиньпина, или это в принципе такая китайская философия в этом заключается - они никому ничего не навязывают, а предлагают", - подчеркнул глава государства. По его словам, размер инвестиций в этот проект должен составить на первом этапе $120 млрд, из них уже $70 млрд уже вложено.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСи ЦзиньпинПМЭФ-2019
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Петербургский международный экономический форум - 2019. День второй
ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ
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