Путин заявил, что надеется на успешное сопряжение ЕАЭС и проекта "Один пояс - один путь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на успешное сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь". Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"У нас совершенно конкретные планы совместной работы, они нас полностью устраивают, - сказал глава государства. - И уверен, что будем двигаться на этом направлении весьма успешно".

Путин отметил, что уже реализуется несколько конкретных проектов, связанных с этой инициативой. Один их них - строительство автомагистрали, российская часть которого протянется до Казахстана. "Кстати, опаздываем, - признал президент. - Потому что казахи уже это [свою часть магистрали] сделали".

Говоря о сотрудничестве РФ с Китаем, Путин отметил, что на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке совместно с китайскими партнерами уже создано около 100 предприятий и 13 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

Путин обратил внимание, что Китай никогда не навязывает сотрудничество потенциальным партнерам, в том числе в рамках проекта "Один пояс - один путь". "Или это манера моего хорошего друга господина Си Цзиньпина, или это в принципе такая китайская философия в этом заключается - они никому ничего не навязывают, а предлагают", - подчеркнул глава государства. По его словам, размер инвестиций в этот проект должен составить на первом этапе $120 млрд, из них уже $70 млрд уже вложено.