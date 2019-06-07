Власти российских регионов заявили о готовности наращивать несырьевой экспорт в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Объем российского несырьевого экспорта, согласно прогнозам кабинета министров РФ, в 2019 году вырастет на $9 млрд и достигнет $160 млрд. О том, за счет каких товаров и рынков сбыта удастся достигнуть заявленных показателей, ТАСС рассказали главы регионов на площадках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Власти Мордовии готовы увеличить несырьевой экспорт на 20-25% к концу 2019 года. "В четыре раза за пять лет мы увеличили экспорт. Президент поставил задачу роста несырьевого экспорта, у нас весь [экспорт] несырьевой - мы отправляем электронику, высокотехнологичную продукцию в 77 стран мира. Думаю, что процентов на 20-25 в этом году мы увеличим экспорт", - сказал глава республики Владимир Волков.

Власти Челябинской области планируют увеличить экспорт сельхозпродукции к 2024 году почти в три раза по сравнению с прошлым годом, со $108 млн до $292 млн. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, одним из шагов для увеличения экспорта может стать создание единого бренда для небольших и средних хозяйств региона, под которым продукцию будут продвигать на зарубежные рынки, в том числе в Китай.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров прогнозирует ежегодный рост несырьевого экспорта в республике, которая за четыре года, к 2024 году, должна выйти на поставки продукции за рубеж на сумму $43 млн. "Есть прогноз, что мы к 2022-2023 году выйдем на этот рубеж", - сказал Евкуров.

Ставка на сильные стороны

Большинство предприятий ОПК Рязанской области ежегодно выполняют экспортные заказы по линии своих госкорпораций. По словам главы региона Николая Любимова, это направление включает в себя еще и экспорт услуг по гарантийному и сервисному обслуживанию продукции. Помимо продукции военного назначения, российский бизнес традиционно предлагает миру широкую линейку продукции. Так, губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что в настоящее время хороший рост показывают автомобильные комплектующие.

"Шикарное предприятие в Костроме - завод автокомпонентов "Мотордеталь" - работают, обеспечивая поршневой группой Nissan, Renault, Ford. Сегодня у них экспорт порядка 49-51%, они рассчитывают через три года выйти на экспортные величины 65% своего производства. Сегодня мировые бренды сотрудничают с этим предприятием, и мы понимаем, что уровень качества высок", - сказал Ситников.

Одним из лидеров в РФ по производству шин для автомобилей стала Кировская область, где работает крупнейшее предприятие, совместное с Pirelli, которое, несмотря на все санкции и контрсанкции, наращивает экспорт и увеличивает производство. Глава региона Игорь Васильев сообщил ТАСС, что для развития несырьевого экспорта нужно делать ставку на сильные стороны российского бизнеса, включать малые и средние предприятия, помогать предприятиям-экспортерам.

"Не нужно изобретать велосипед, нужно наращивать экспорт в тех отраслях, в которых мы традиционно являемся чемпионами. Это, прежде всего, лесная отрасль, биотехнологии и традиционный для Кировской области военно-промышленный комплекс. У нас есть предприятия, которые производят кисти для художников, это абсолютно востребованная история за рубежом. И мы должны это пропагандировать, создавать центры помощи", - сказал Васильев.

Как рассказал на стенде ТАСС в рамках ПМЭФ врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, у региона большие перспективы по увеличению экспорта удобрений. Речь идет о копании "ФосАгро", у которой в Мурманской области есть Кировский филиал АО "Апатит" - крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного фосфатного сырья (апатитового концентрата) и единственный в России производитель нефелинового концентрата. Чибис отметил, что компания, продукция которой является экологичной, серьезно модернизирует производство. "Мы сейчас во взаимодействии с международным сообществом начинает активно помогать "ФосАгро", чтобы больше продвигать продукцию за рубеж", - сказал Чибис.

Ориентир на восток

Главы регионов сходятся в том, что одним из самых перспективных рынков сбыта для российской несырьевой продукции является азиатский регион с его огромной емкостью и растущей покупательской способностью. По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, экспортеры сейчас ориентируются на Азию, на Китай, потому что на европейских и американских рынках появляется все больше ограничений, мешающих сотрудничать.

"Мы начинаем экспортировать в Китай вологодское мороженое, компания "Айсберри", большие партии уже ушли в Китай. Я думаю, что это бездонный рынок, в скором времени, наверное, вся компания "Айсберри" будет работать на китайском рынке. Второе - это вологодские конфеты, компания "Атаг", работающая в Шексне, китайский рынок уже нащупала. Попробовав вологодские конфеты, китайцы берут десятками тонн, понимая, что вологодские, российские конфеты и сладости - лучшие, в Китае такое просто не производится", - сказал Кувшинников.

Тверской губернатор Игорь Руденя также отметил, что в Европе для российских производителей достаточно жесткие условия конкуренции, поэтому тверские компании по выпуску готовой продукции, например, ориентируется на азиатско-тихоокеанский сегмент. При этом в поставках высокотехнологичной техники из Тверского региона больше заинтересованы страны Европы и США. На очереди запланировано освоение рынков Ближнего Востока и Северной Африки. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в 2018 году республика увеличила двое объем несырьевого экспорта по отношению к уровню 2017 года.

"Мы не делим [страны] на какие-то особые приоритеты. Безусловно, Китай ключевой торговый партнер. Вы, наверное, слышали, уникальную сделку подписал "Космос групп" - 500 тонн пастеризованного молока ежемесячно и 40 тонн мороженого. Это первая сделка в РФ по поставке пастеризованного молока. "Аксион холдинг" продает медицинское оборудование высокоточное: электрокардиографы, дефибрилляторы в 21 страну и среди них Папуа - Новая Гвинея", - сказал Бречалов.

Орловская область также делает ставку на экспорт в страны Азии: согласно национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", регион намерен увеличить поставки зерновых на Ближний Восток, в частности, в Катар и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил глава региона Андрей Клычков, добавив, что Индия также заинтересована в орловском зерне.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.