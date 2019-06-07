Аксаков заявил, что "благополучная жизнь" банков-эквайеров в ближайшее время закончится

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Запуск сервиса C2B-платежей (платежей от физических лиц в пользу юридических) в рамках Системы быстрых платежей испортит "благополучную жизнь" банков-эквайеров в ближайшее время. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Проблема [высоких комиссий за эквайринг] будет решена за счет внедрения Системы быстрых платежей, где ЦБ планирует установить комиссию в размере 0,4%, а это не 5% и даже не 1%. Поэтому в ближайшее время благополучная жизнь эквайеров закончится", - сказал он.

При этом Аксаков сообщил об ультимативной позиции ретейлеров во время обсуждения возможного снижения комиссий за эквайринг.

"Комиссия за эквайринг вызывает вопросы у ретейла, они выдвигают ультиматумы. У нас были встречи банковского сообщества и ретейла с участием Центробанка. Мне казалось, что мы договорились снизить комиссии за эквайринг на социально значимые и особо дорогие товары - автомобиль, жилье. Банки готовы были на это пойти <...> Ретейл считает, что снижать эквайринг нужно на все, не выделяя отдельные группы", - добавил он.

Тем менее Аксаков считает, что переговорный процесс должен быть продолжен и здесь нужен анализ, а не ультиматумы.