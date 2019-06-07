Госдума планирует в июне одобрить выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госдума в июне планирует одобрить выплаты многодетным семьям в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Об этом рассказал в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Законопроект будет принят в июне, многие смогут им воспользоваться", - сообщил он.

Предложение выделять 450 тыс. рублей на погашение ипотеки семьям, в которых родился третий и последующие дети, президент РФ Владимир Путин озвучил во время послания к Федеральному собранию в феврале 2019 года.

В первом чтении чтении законопроект был принят 28 мая.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.