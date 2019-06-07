Титов заявил о росте неучитываемых проверок бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Число проверок бизнеса, которые не контролируются прокуратурой и не учитываются статистически, растет. Об этом заявил в пятницу бизнес-омбудсмен Борис Титов, выступая на сессии "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов", которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Действительно, мы заставили меньше проверять бизнес через систему плановых и внеплановых проверок, регулирование которых подпадает под регулирование прокуратуры, - признал он. [Таких] проверок на 42% меньше". "Зато, - по его словам, - вырастают другие виды проверок, которые не попадают под контроль прокуратуры и практически не учитываются нашей статистикой". "Это так называемые мониторинги, административные расследования, те, которые делаются в соответствии с КоАП", - пояснил бизнес-омбудсмен.

Титов уточнил, что в аппарате бизнес-омбудсмена имеются косвенные данные о числе таких проверок. "Роспотребнадзор до 25% дел против бизнеса ведет через специальные виды проверок и 20% штрафов накладывается. ФАС России до 70% и более 25% штрафов", - добавил он.