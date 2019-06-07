Госдума может ввести административную ответственность за майнинг биткойна

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Госдума может ввести административную ответственность за майнинг криптовалют, создаваемых на открытых блокчейнах, таких как, например, биткойн. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Отмечу, что действия с криптовалютой, необусловленные российским законодательством, будут считаться нелегитимными. Это значит, что "майнить", организовывать выпуск, обращение, создавать пункты обмена этих инструментов будет запрещено. За это будет предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Мы считаем, что криптовалюты, созданные на открытых блокчейнах - биткойны, эфиры и т.д., являются нелегитимными инструментами", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на запрет майнинга в России, владеть биткойнами все же можно, если они были приобретены по иностранному праву в заграничных пунктах продажи и обмена, но не на территории России.

Помимо этого Аксаков считает, что "сейчас накапливается критическая масса действий и операций, которые позволят биткоину опять стать популярным". Поскольку главной проблемой блокчейна остается скорость проведения транзакций, как только скорость увеличится, интерес к биткойну опять может вернуться.

Аксаков напомнил, что принятие закона "О цифровых финансовых активах" "подвисло" из-за требований FATF по регулированию действующих криптовалют, таких как биткойн и эфириум. Тем не менее, закон будет принят в июне до окончания весенней сессии, добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.