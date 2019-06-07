Французская SUEZ намерена инвестировать в экологические проекты Мурманской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Французская компания SUEZ выразила готовность участвовать в экологических проектах в Мурманской области. Об этом сообщил в пятницу по итогам участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) врио губернатора Андрей Чибис в своем аккаунте в Facebook.

"Это важнейшее для нас партнерство - компания обладает уникальными экологическими технологиями и выразила готовность инвестировать в проекты в нашей области", - написал Чибис.

Среди проектов, в которых готовы участвовать французские партнеры, он назвал аудит водоканалов, повышение качества очистки воды, рекультивацию свалок бытовых и промышленных отходов. Особое внимание будет уделено разработке экологического мастер-плана региона, а также участие в контроле за выбросами крупных промышленных предприятий региона.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.