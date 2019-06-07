Французская EDF примет участие в цифровизации электросетей "Россетей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Французская компания EDF примет участие в цифровой трансформации электросетевого комплекса компании "Россети", сообщила российская компания по итогам подписания меморандума на Петербургском экономическом форуме.

Стороны договорились реализовать ряд "пилотов" на территории России в рамках утвержденной концепции группы "Россети", включая сотрудничество в части создания цифровых распределительных сетей и развития систем интеллектуального учета, а также техническое взаимодействие, направленное на повышение эффективности, надежности и безопасности инфраструктуры группы.

Также "Россети" и EDF усилят информационный обмен для поиска возможных совместных проектов, связанных с развитием, модернизацией и цифровизацией электросетевых комплексов третьих стран.

Отдельным пунктом меморандума предусмотрены создание и управление лабораториями по изучению и тестированию инновационного цифрового оборудования для электрических сетей с целью оптимизации процедуры выбора технических решений, обеспечивающих развитие умных распределительных сетей.

Программа цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в "МРСК Центра", "МРСК Сибири", "МРСК Северо-Запада".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.