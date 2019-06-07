Алтайский край в 2019 году планирует увеличить экспорт до $260 млн

БАРНАУЛ, 7 июня. Власти Алтайского края рассчитывают увеличить экспорт до $260 млн. Это на 29% больше показателей 2018 года, сообщил ТАСС губернатор региона Виктор Томенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Край известен своей сельхозотраслью и продукцией переработки, продовольствием и напитками - это в своем роде наш бренд. Уже есть результаты работы за 2018 год - там мы брали на себя планы сделать 197 млн по экспорту, но перевалили за $201 млн. В 2019 году мы планируем продолжать наращивать объемы экспорта: планово мы должны выйти на показатели около $260 млн (рост на 29% к объемам 2018 года - прим. ТАСС)", - пояснил Томенко.

В 2017 году объем экспорта продукции АПК и продукции переработки из региона составлял около $190 млн, задача к 2024 году увеличить его до $501 млн - в 2,7 раза для реализации задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Томенко отметил, что для поддержки развития экспорта как в регионе, так и в РФ в целом необходимо решить ряд вопросов: "В том же Китае ввозная пошлина под 70%, продукция сильно дорожает, мы с трудом начинаем конкурировать. Есть небольшая квота со стороны китайских партнеров, китайского государства - 5% может быть всего лишь экспортная пошлина, но это для очень небольшого объема товаров, и этот товар закупают сами китайские компании, работающие на территории Китая, и сами завозят. На межгосударственном уровне достижение соглашений о снижении ввозной пошлины или об увеличении таких квот, могло бы серьезно улучшить ситуацию", - считает он.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.