Глава КНР: мир должен изменить модель глобализации, а не ломать текущую систему торговли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Страны мира в условиях нестабильности должны адаптировать модель глобализации, а не разрушать существующую торговую систему. Об этом в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В настоящее время вопрос решения проблем экономической глобализации требует незамедлительного решения: появляются какие-то технические неисправности в машине управления глобализацией, однако нужно придерживаться этих принципов и защищать существующую систему многосторонности в мировой торговой системе", - сказал Си Цзиньпин. "Мы не говорим, что нужно начинать все заново. Мы говорим о том, что нужно улучшать существующую систему", - подчеркнул он.

Глава КНР также указал на то, что "основополагающие принципы не всегда отвечают желанию каждой заинтересованной страны", однако, "если речь идет о всеобщей выгоде, следует придерживаться этого принципа, чтобы обеспечить гармонию в глобальном масштабе". "В мире много стран - больших и маленьких, однако все они равны. Поэтому при решении разногласий необходимо исходить из принципов взаимного уважения", - указал Си Цзиньпин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня под девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.