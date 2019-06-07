Корпорация МСП инвестирует в изготовление трубопроводов в Тульской области

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Компании "Энергомаш" и МСП Банк на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о финансировании инвестпроекта по изготовлению трубопроводов высокого давления и шлангокабелей на территории Тульской области. Партнер банка, Корпорация МСП, инвестирует до 920 млн рублей в этот проект, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Седьмого июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание кредитного соглашения между ООО "Энергомаш" и АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства". <...> Соглашением предусматривается финансирование инвестиционного проекта по разработке и изготовлению полимерных армированных трубопроводов высокого давления и шлангокабелей на территории Тульской области. Финансирование со стороны Корпорации МСП предполагается в размере до 920 млн рублей", - говорится в сообщении.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост- агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.