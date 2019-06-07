"Россети" привлекут Газпромбанк для цифровизации казначейства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Газпромбанк совместно с группой "Россети" реализует проекты по цифровой трансформации казначейской функции группы, говорится в сообщении "Россетей" по итогам подписания меморандума на Петербургском международном экономическом форуме.

Меморандум предусматривает совместное участие в реализации проектов по цифровой трансформации казначейской функции группы с внедрением в работу передовых информационных технологий и банковских продуктов.

"Объединение усилий банка и группы позволит получить синергетический эффект от цифровой трансформации казначейской функции группы компаний "Россети" и даст возможность внедрить в работу передовые информационные технологии и передовые банковские продукты", - сказал генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский. Его слова приводит компания.

Программа цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в "МРСК Центра", "МРСК Сибири", "МРСК Северо-Запада".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.