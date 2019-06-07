"Русснефть" оценила свой ущерб от загрязнения нефтепровода "Дружба" как незначительный

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Русснефть" оценивает ущерб от остановки транзита по нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения хлоридами, как незначительный. Об этом журналистам сказал глава компании Евгений Толочек.

"У нас были некоторые трудности, но глобально нас эта проблема не затронула, там небольшие объемы. Претензии [от покупателей], безусловно, будут. Но их объем пока непонятен, поскольку их пока нет. Но думаю, что объем ущерба незначительный", - сказал он.

Ситуация с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным.

По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам совещания договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.