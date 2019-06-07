Первый полностью беспилотный грузовик и "умную дорогу" презентовали на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Первый полностью беспилотный грузовой автомобиль и "умную дорогу", разработанные в России, презентовали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщается в пресс-релизе Минтранса.

"Тестирование "умной дороги" и беспилотного российского грузовика проводилось в течение двух лет на полигоне в Казани. Решение российских разработчиков предполагает запуск беспилотных автомобилей сначала на выделенных полосах, а затем постепенный перевод в такой режим всей дороги", - говорится в сообщении министерства.

Как отметил генеральный директор компании "Национальные телематические системы" (разработчик систем "умная дорога" - прим. ТАСС) Алексей Нащекин, "умная дорога" изначально выполняет функцию системы управления дорожным движением нового поколения. "При этом технология решает сразу несколько задач: организацию движения полностью беспилотных грузовиков и автоматическую передачу "подключенным автомобилям" всей необходимой информации - о скоростном режиме, метеообстановке, об ограничениях на маршруте и предупреждения возможных инцидентах на дороге".

В Минтрансе РФ также отметили, что использование беспилотных грузовиков, например на маршруте из Санкт-Петербурга в Москву, сократит себестоимость перевозки на 60%.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.