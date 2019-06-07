Югра окажет содействие "Роснефти" в развитии Эргинского кластера месторождений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин подписали новое соглашение о сотрудничестве на 2019-2023 годы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в реализации социальных и экономических программ, способствующих комплексному развитию Югры, созданию благоприятных экономических, правовых и организационных условий для ведения предприятиями хозяйственной деятельности в округе, а также реализации стратегически значимых проектов, включая развитие Эргинского кластера месторождений", - говорится в сообщении.

Другим важным направлением сотрудничества станет содействие внедрению инноваций и передовых технологий в области нефтегазодобычи. Стороны намерены также взаимодействовать в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в природоохранной деятельности, сохранении и восстановлении биоресурсов региона.

Предыдущее соглашение о сотрудничестве между "Роснефтью" и автономным округом действовало с 2014 года. Эргинский кластер "Роснефти" включает Эргинский лицензионный участок и месторождения "Конданефти" - Кондинское, Чапровское, Западно-Эргинское и Ендырское. Начальные извлекаемые запасы нефти Эргинского кластера составляют 259 млн тонн, из которых 90% трудноизвлекаемые.

"Роснефть" оценивает суммарные инвестиции в развитие Эргинского кластера в 390 млрд рублей. На территории Югры работают крупнейшие "дочки" компании "Роснефть" - "РН-Юганскнефтегаз", "Самотлорнефтегаз", "РН-Няганьнефтегаз", "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", "Тюменнефтегаз", "Варьеганнефтегаз", "Томскнефть".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.