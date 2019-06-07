Сделка о выходе "Интер РАО" из Экибастузской ГРЭС-2 находится в высокой степени готовности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сделка о продаже "Интер РАО" своей доли в Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане находится в высокой степени готовности. Об этом сообщил журналистам глава "Интер РАО" Борис Ковальчук в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы рассчитываем до конца года сделку всю закрыть. Уже все бумаги подписаны, мы в высокой степени готовности", - сказал он.

Экибастузская ГРЭС-2 - угольная электростанция мощностью 1 ГВт. По 50% станции владеют "Интер РАО" и "Самрук-Энерго" (казахстанский государственный холдинг по управлению электроэнергетическими активами). Ранее "Интер РАО" не сообщала, кто может стать покупателем доли "Интер РАО" в Экибастузской ГРЭС-2, но отмечала, что сделку планируется закрыть до конца 2019 г.

В конце апреля после публикации в газете "Коммерсантъ" о том, что "Самрук-Энерго" выкупит долю "Интер РАО" в Экибастузской ГРЭС-2, в "Интер РАО" сообщили: "Самрук" является наиболее логичным покупателям данного актива, учитывая, что она уже владеет 50% акций станции".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.