Котюков: установки класса мегасайенс станут ядром новой технологической базы экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Научно-исследовательские установки класса мегасайенс станут ядром новой технологической базы экономики России. Об этом сообщил ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

"Сегодня конкурентоспособность российской науки является важнейшим фактором обеспечения независимости и глобальной конкурентоспособности страны. Основу научного потенциала, необходимого для ответа на большие вызовы, определенные СНТ [Стратегия научно-технологического развития России], составляют уникальные исследовательско-технологические установки и комплексы класса мегасайенс. Эти исследовательские установки составят ядро метрологического комплекса принципиально новой природоподобной технологической базы экономики страны", - сказал Котюков.

Министр отметил, что для обеспечения научно-технологического прорыва "предусматривается создание во Владивостоке [на острое Русский], Новосибирске, Протвино, Москве и Гатчине ряда уникальных установок".

"Я имею в виду уникальный специализированный источник синхротронного излучения 4-го поколения ИССИ-4, два источника синхротронного излучения самых современных поколений, международный центр нейтронных исследований на базе реакторного комплекса ПИК. Создаваемая уникальная научно-исследовательская инфраструктура призвана стать центром концентрации и наращивания интеллектуального потенциала нации", - сказал министр.

По его словам, на базе создаваемой исследовательско-технической инфраструктуры будут сформированы международные научно-образовательные мега-кластеры. "Они станут центрами притяжения для талантливой молодежи из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, российских и иностранных ученых и специалистов, а также создадут условия для притока знаний и технологий с глобальных рынков", - сказал Котюков.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.