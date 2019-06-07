ОАК не отмечает осложнений в работе с потенциальными заказчиками после катастрофы SSJ-100

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после катастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево не отмечает осложнений в работе с потенциальными заказчиками. Об этом в интервью ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал президент ОАК Юрий Слюсарь.

"Результаты расследования еще не опубликованы. В этой ситуации, я думаю, комментировать причины преждевременно. Когда процедуры будут завершены, все смогут самостоятельно ознакомиться с причинами произошедшего. Что касается влияния на программу [SSJ-100], любая катастрофа - это, в первую очередь, трагедия, погибли люди, - сказал Слюсарь. - При этом осложнений с теми партнерами, с которыми мы ведем реальные переговоры о поставках, мы не отмечаем".

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, следовавший рейсом Москва - Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.