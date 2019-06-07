Премьер-министр Словакии заявил, что европейские санкции против РФ вредят обеим сторонам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Антироссийские санкции Европейского союза наносят ущерб всем вовлеченным сторонам. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Есть позиция Европейского союза. Словакия - член союза, и в целом мы поддерживаем его политику, но есть также и позиция Словацкой Республики, и, честно говоря, мы не считаем, что санкции кому-то помогают: ни Евросоюзу, ни Российской Федерации. Словакия всегда предпочитает диалог, а не санкции", - указал он, отвечая на вопрос модератора сессии Софико Шеварнадзе, может ли он проголосовать против продления санкций в отношении России.

По словам Пеллегрини, в ЕС ведутся обсуждения, как долго продолжать санкции. "Я повторю, как премьер-министр Словацкой Республики считаю, что лучше сесть за стол переговоров и найти решение, чем бороться друг против друга с применением санкций", - сказал он.