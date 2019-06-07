Ленобласть заключила на ПМЭФ-2019 соглашения на сумму порядка 1 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 1 трлн рублей были подписаны представителями Ленинградской области на площадке Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ленинградская область подписала на ПМЭФ-2019 инвестиционные соглашения на общую сумму 1 трлн рублей", - говорится в сообщении.

На стенде региона было подписано 45 соглашений. За счет этого инвестиционный портфель Ленинградской области пополнился на общую сумму 999,6 млрд рублей. По заявленным проектам в Ленинградской области ожидается создание более 9300 рабочих мест.

Кроме того, в рамках ПМЭФ-2019 состоялась церемония запуска в эксплуатацию завода по производству аммиака в Кингисеппе - проекта компании "ЕвроХим" с объемом инвестиций в 1,2 млрд долларов. Также подписан меморандум о намерениях заключить специальные инвестиционные контракты при реализации проектов ООО "ЕвроХим Северо-Запад-2" в Кингисеппе на сумму 162 млрд рублей. "Холдинговая компания "Новотранс" вложит 46,5 млрд рублей в строительство терминала в Усть-Луге. Зерновой и угольный терминалы компаний "Технотранс" и "СПК Высоцк" заявлены в Выборгском районе на суммы 13 млрд рублей и 24 млрд рублей, соответственно.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.