"Ростелеком" и Росатом подписали меморандум о развитии цифровой экономики РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" и Росатом в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие цифровой экономики РФ. Как сообщила пресс-служба "Ростелекома", подписи под документом поставили глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Мы договорились о комплексном подходе: от вопросов надежной цифровой инфраструктуры и безопасности - до инновационных прикладных решений для цифровой трансформации и совместной апробации технологий "завтрашнего дня". Мы уверены, что сотрудничество двух российских технологических лидеров обеспечит синергию и поможет заложить фундамент нашего цифрового будущего", - заявил Алексей Лихачев, слова которого приводятся в сообщении.

При этом Михаил Осеевский отметил, что "Ростелеком" имеет довольно большой и успешный опыт сотрудничества с предприятиями Росатома и это позволило в подписанном меморандуме определить такие направления для сотрудничества как совместное участие в программе развития Северного морского пути, в развитии передовых решений в области проводных и беспроводных цифровых информационных технологий, совместное внедрение технологий "Умного города", взаимодействие в области импортозамещения.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.