Власти Алтайского края прогнозируют рост экономики в 1,8 раза к 2035 году

БАРНАУЛ, 7 июня. Проект "Стратегии-2035", который определит ключевые параметры развития Алтайского края на ближайшие 15 лет, подготовлен в правительстве региона. Рост экономики в этом документе запланирован в 1,8 раза за 15 лет, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу губернатор региона Виктор Томенко.

"Проект "Стратегии -2035 уже подготовлен правительством региона, и сейчас он проходит общественное обсуждение. В целом динамика макроэкономических показателей развития региона до 2035 года соответствует общероссийскому прогнозу или опережает его. К 2035 году планируется рост экономики региона по целевому варианту в 1,8 раза, что будет достигнуто за счет увеличения промышленного и сельскохозяйственного производства в 1,8 и 1,4 раза соответственно, объема инвестиционных вложений - в 2,4 раза, экспорта - в 2,5 раза, в том числе несырьевого и неэнергетического - в 3,5 раза", - сказал Томенко.

По его словам, до 2024 года экономическую политику в регионе будет определять участие края в реализации национальных проектов.

"Годовые программы, трехлетние проекты определяют тактические шаги по достижению ближайших целей, но мы должны уметь видеть и дальние цели - каким должен стать наш край через пятнадцать лет и какие усилия для этого нужно предпринять. Этот документ должен быть реалистичным, аргументированным, рабочим документом, а не некой умозрительной конструкцией. Мы готовы выслушать конструктивные предложения по корректировке, и мы заинтересованы в том, чтобы обсуждение шло максимально открыто", - отметил губернатор.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.