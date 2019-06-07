Дальневосточный техфонд вложит 500 млн рублей в цифровую банковскую платформу в Якутии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) намерен вложить до 500 млн рублей в создание цифровой банковской платформы на базе крупнейшего регионального банка Якутии - Алмазэргиэнбанка. Соответствующее соглашение фонд подписал с банком на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"ДФВТ планирует инвестировать в создание цифровой банковской платформы на базе Алмазэргиэнбанка (АЭБ занимает 126-е место в России по размеру активов по версии banki.ru – прим. ТАСС). Рамочное соглашение о сотрудничестве было подписано в ходе ПМЭФ между гендиректором ДФВТ Русланом Саркисовым и председателем правления АЭБ Николаем Долгуновым", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

По предварительным оценкам Саркисова, сумма вложений в проект составит до 500 млн рублей. В рамках соглашения планируется создать единую цифровую платформу, которая будет включать мобильный банк и интернет-банк. Кроме того, прорабатываются решения, которые позволят предоставить клиентам удаленный доступ к сервисам при ограниченном доступе к интернету, что важно в условиях арктических территорий Якутии.

Предполагается также трансформировать работу подразделений АЭБ с использованием разработок в сфере искусственного интеллекта. Банк также обновит продуктовую линейку и программы лояльности. "Идея заключается в создании диджитал-банка с максимально дружелюбным интерфейсом, который обеспечит обслуживание перспективных проектов в Якутии, а затем и в других регионах Дальнего Востока и Арктики, через современную цифровую платформу, которая будет учитывать потребности и специфику местного рынка. Платформенное решение позволит интегрировать сервисы сторонних разработчиков, в том числе местных компаний, что, на мой взгляд, даст толчок развития сферы финтех в регионе", - приводятся в сообщении слова Саркисова.

Алмазэргиэнбанк - крупный региональный банк, осуществляющий свою деятельность на территории Якутии. Ключевые направления бизнеса - обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Ключевой бенефициар банка - Министерство имущественных и земельных отношений Якутии, ему принадлежит 85,82% акций банка.

ДФВТ создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ), Роснано и Российской венчурной компанией по поручению президента РФ Владимира Путина о развитии на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной деятельности.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.