"Роснефть" заключила соглашения с Воронежской и Рязанской областями на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Роснефть" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключила соглашения с Воронежской и Рязанской областями, сообщила в пятницу ее пресс-служба.

С Воронежской областью подписано соглашение о развитии импортозамещения. "Подписи под документом поставили главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Соглашение направлено на максимальное использование "Роснефтью" и ее дочерними обществами промышленного потенциала предприятий Воронежской области", - уточняется в сообщении.

С властями Рязанской области "Роснефть" подписала соглашение о сотрудничестве. "Подписи под документом поставили главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Соглашение нацелено на реализацию проектов по развитию инноваций и внедрению передовых природоохранных технологий, в том числе в сфере энергосбережения и энергоэффективности", - отметили в пресс-службе.

Документ закрепляет намерения сторон по содействию импортозамещению и локализации технологий. Кроме того, по условиям соглашения, "Роснефть" будет привлекать предприятия Рязанской области, включая компании малого и среднего бизнеса, к выполнению работ и оказанию услуг в ходе реализации проектов компании в регионе. Предыдущее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между "Роснефтью" и правительством Рязанской области действовало с 2013 года.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.