Владеющее "АвтоВАЗом" СП Ростеха и Renault могут перерегистрировать в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и Renault (Alliance Rostec Auto B.V., владеет "Автовазом") при переводе в российскую юрисдикцию, скорее всего, будет зарегистрировано в Москве. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"В каком городе - пока мы даже не обсуждали. Скорее всего, Москва. Надеюсь, что до конца года мы завершим эту работу", сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

Распределение долей в СП составляет 67,61% у Renault, 32,39% у Ростеха.

Alliance Rostec Auto B.V. в результате допэмиссии акций "АвтоВАЗа" и проведения выкупа акций у миноритаериев довело свою долю в капитале автозавода до 100%. Председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов отмечал, что переходить на прямое владение акциями компании альянс Renault и Ростеха не планирует. По его словам, наличие совместного холдинга создает дополнительный комфорт акционерам.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.