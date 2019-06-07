РЖД, "Синара" и Siemens Mobility разработают поезда для ВСМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги", АО "Группа Синара" и компания Siemens Mobility подписали соглашение о сотрудничестве в области создания инновационного железнодорожного подвижного состава и его производства в России, в том числе высокоскоростных электропоездов со скоростью движения до 400 км/ч. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

Для реализации совместных проектов РЖД и "Синара" планируют создать инжиниринговый центр инновационных технических и технологических решений, говорится с сообщении РЖД. Siemens Mobility выступит в качестве технологического партнера. Первый совместный проект будет касаться высокоскоростных поездов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.