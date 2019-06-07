РЖД заключили контракт с Siemens и "Синарой" на покупку 13 "Сапсанов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" в рамках Петербургского международного экономического форума заключили контракт с компанией Siemens и группой "Синара" на покупку 13 высокоскоростных поездов "Сапсан", передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания договора.

Согласно договору, компания Siemens Mobility ("дочка" Siemens) и группа "Синара" обязуются поставить РЖД 13 десятивагонных составов электропоездов "Сапсан" в период с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку составила €513,5 млн.

Siemens также обеспечит техническое обслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего его срока службы - 30 лет, сумма контракта на обслуживание поездов составила €583,1 млн.

В РЖД журналистам сообщили, что новые "Сапсаны" соберут в Германии с использованием российских компонентов. "Как и предыдущие две партии они будут построены в Германии, в Крефельде. При этом элементы интерьера будут установлены на базе инновационного депо "Металлострой" в Санкт-Петербурге. Ряд компонентов поставят российские предприятия: например, систему безопасности, радиосистему, систему оповещения пассажиров, фальшборты и др. Впервые проверку и настройку компонентов состава будут осуществлять российские специалисты, прошедшие стажировку в Германии", - рассказали в компании.

Как отмечается в пресс-релизе РЖД, на данный момент парк холдинга насчитывает 16 поездов "Сапсан", их количество уже не позволяет удовлетворить постоянно растущий спрос пассажиров на перевозки. Курсировать новые поезда будут на направлениях Москва - Санкт-Петербург (число рейсов планируется увеличить с 15 до 18 пар в сутки, в том числе 9 сдвоенных) и Москва - Нижний Новгород (число рейсов планируется увеличить с одной до трех пар в сутки).

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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