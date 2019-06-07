Ростех продаст Renault 8% в совместном предприятии, владеющем "АвтоВАЗом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ростех принял решение снизить свою долю в совместном с Renault предприятии (Alliance Rostec Auto B.V., владеет "АвтоВАЗом") с 33% до 25%, продав часть своего пакета французской компании. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Мы планируем уменьшить свою долю в СП с 33% до 25%, продав часть своего пакета французам. После этого планируется допэмиссия. Средства от продажи пакета - это более 10 млрд рублей - мы опять вложим в развитие "АвтоВАЗа", - сказал Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава Ростеха отметил, что французские партнеры тоже внесут средства - примерно в соотношении один к трем. "То есть, на один рубль российских инвестиций придется три рубля французских", - отметил он.

Распределение долей в Alliance Rostec Auto B.V. составляет 67,61% у Renault, 32,39% у Ростеха. Ранее СП путем допэмиссии акций "АвтоВАЗа" и выкупа бумаг у миноритариев довело свою долю в капитале автозавода до 100%. В начале июня "АвтоВАЗ" сменил статус на непубличный, став АО.

Председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов отмечал, что переходить на прямое владение акциями компании альянс Renault и Ростеха не планирует. По его словам, наличие совместного холдинга создает дополнительный комфорт акционерам.