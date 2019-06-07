Глава банка "Открытие": юридических ограничений сроков владения ЦБ банками не требуется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов считает, что законодательных ограничений сроков владения Банком России санированными банками не требуется. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2019, комментируя предложение главы ВТБ Андрея Костина ограничить законодательно 5-7 годами срок владения ЦБ акциями кредитных организаций.

Банк "Открытие" и Бинбанк, впоследствии присоединенный к "Открытию", были взяты на санацию Центробанком в августе и сентябре 2017 года. В стратегии "Открытия" запланирована продажа около 20% объединенного банка в 2021 году.

"Я думаю, здесь не требуется законодательных ограничений. Но в нашем случае, как мы говорим, что, по сути, и предполагается через 3,5 года после получения ЦБ контроля за этими банками - Бинбанком и "Открытием", мы и предполагаем продажу. То есть я считаю, что это достаточно короткий срок для того, чтобы, по сути, вывести на прибыль и сделать актив интересным для инвесторов", - сказал Задорнов.

"И я также отмечу - как законодатель в прошлом, и достаточно опытный - что такое закон (Задорнов в 1994-1997 годах был депутатом Госдумы, в 1997-1999 годах - министром финансов РФ - прим. ТАСС). Закон - это закрепленная уже на бумаге норма жизни. Для того, чтобы она стала именно нормой жизни, надо сначала попробовать, как это происходит, и потом уже закреплять в законе. Поэтому то, о чем мы говорим, оно не требует законодательного решения, а оно должно само сформироваться на каких-то прецедентах. Здесь мы в известном смысле первооткрыватели нового механизма, давайте посмотрим, как он пройдет, а потом уже будем говорить о законах", - сказал он.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее предложил ограничить 5-7 годами срок владения Центробанком акциями кредитных организаций, назвав ЦБ "главным консолидатором банковского сектора". Костин указал, что, по его мнению, обсуждающийся сейчас законопроект об ограничении покупки госбанками частных банков касается напрямую ВТБ и "поражает" в правах госбанки.

ЦБ видит в предлагаемом Костиным законодательном ограничении риски того, что ЦБ будет вынужден продавать хорошие прибыльные активы за бесценок, говорил зампред регулятора Василий Поздышев.