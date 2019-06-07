Титов заявил, что бизнес оштрафован в 2018 году на 179 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сумма штрафов, полученных от проверок бизнеса, составила в 2018 году 179 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сумма штрафов дошла до 179 млрд рублей [в 2018 году], а это уже существенная добавка в бюджет. Это почти что фискальная мера и серьезная нагрузка на бизнес", - сказал Титов.

Он также сообщил, что к административной ответственности было привлечено 984 тыс. юридических лиц, а это каждое четвертое из юридических лиц, зарегистрированных в России. При этом ответственность за нарушения при проверках со стороны контрольно-надзорных органов, по словам Титова, все еще остается очень низкой: почти 90% отделались предупреждениями.

Правительство России проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой регуляторной гильотины предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Кабмин планирует направить в Госдуму соответствующий законопроект о государственном контроле и надзоре в сентябре 2019 года.