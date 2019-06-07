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ПМЭФ-2019

"Газпром нефть" построит на своих нефтезаводах солнечные электростанции

Пилотной площадкой станет Омский нефтеперерабатывающий завод

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" планирует построить на своих нефтеперерабатывающих заводах солнечные электростанции. Как сообщила в пятницу пресс-служба компании, пилотной площадкой по реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 1 МВт станет Омский нефтеперерабатывающий завод.

"Пилотной площадкой для внедрения современных энергосберегающих технологий возобновляемой энергетики станет Омский нефтеперерабатывающий завод, где будет построена первая на объектах "Газпром нефти" солнечная электростанция мощностью 1 МВт", - говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер и генеральный директор Группы компаний "Хевел" Игорь Шахрай.

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Петербургский международный экономический форум - 2019. День второй
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