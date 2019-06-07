"Газпром нефть" построит на своих нефтезаводах солнечные электростанции

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" планирует построить на своих нефтеперерабатывающих заводах солнечные электростанции. Как сообщила в пятницу пресс-служба компании, пилотной площадкой по реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 1 МВт станет Омский нефтеперерабатывающий завод.

"Пилотной площадкой для внедрения современных энергосберегающих технологий возобновляемой энергетики станет Омский нефтеперерабатывающий завод, где будет построена первая на объектах "Газпром нефти" солнечная электростанция мощностью 1 МВт", - говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер и генеральный директор Группы компаний "Хевел" Игорь Шахрай.