ВТБ выделит Росатому 300 млрд рублей на развитие новых проектов в атомной энергетике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. ВТБ и Росатом в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, которое предусматривает развитие стратегического делового партнерства в области финансирования инновационных и новых проектов Росатома и его структур. Размер кредитного лимита составляет 300 млрд рублей, сообщил глава ВТБ Андрей Костин после подписания соглашения.

"Мы выделяем лимит - 300 млрд рублей кредитования предприятий Росатома, на сам Росатом, на развитие новых технологий. Так что, я думаю, освоим этот лимит - пойдем дальше", - сказал Костин.

По информации Росатома, средства банка будут направлены на проектирование и сооружение инновационных энергоблоков атомных станций большой и малой мощности, разработку новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем и других областей атомной энергетики.

"У Росатома в стадии проработки находится целый ряд проектов инновационных энергоблоков средней и малой мощности. На наш взгляд, это одно из самых перспективных направлений развития атомной энергетики в мире. Уверен, что финансовое сотрудничество с ВТБ будет способствовать успешной реализации данных проектов в России и за рубежом", - сказал глава Росатома Алексей Лихачев по итогам подписания соглашения.