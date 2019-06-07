Россия и Куба подписали соглашение по модернизации железных дорог острова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Россия подписала межправительственное соглашение с Кубой по модернизации железнодорожной сети на острове в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), стоимость проекта - чуть менее $1 млрд. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

"У меня есть такие данные, что сегодня это межправительственное соглашение подписано. Стоимость проекта чуть менее $1 млрд", - сказал вице-премьер. По его словам, модернизация железнодорожной сети Кубы, должна в три раза улучшить поток товаров на острове и окажет значительное влияние на экономику государства.

Ранее правительство РФ одобрило проект соглашения о содействии восстановлению железных дорог Кубы, в соответствии с которым контракт на восстановление и модернизацию кубинской инфраструктуры должны подписать ООО "РЖД Интернешнл" и "Железные дороги Кубы". В качестве возможных источников финансирования называются кредиты российских банков и средства специального счета, на который идут платежи в погашение долга Гаваны перед Москвой.

Кубинская сторона также должна полностью освободить "РЖД Интернешнл" и ее российских субподрядчиков, зарегистрированных на Кубе, от всех налогов, сборов и пошлин.