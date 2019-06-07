"Роснефть" и Курганская область заключили соглашение о сотрудничестве в импортозамещении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Роснефть" и Курганская область заключили соглашение о развитии импортозамещения, которое направлено на максимальное использование компанией потенциала предприятий региона, сообщили в пятницу в пресс-службе "Роснефти".

"Подписи под документом поставили главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Соглашение направлено на максимальное использование "Роснефтью" и ее дочерними обществами промышленного потенциала предприятий Курганской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что стороны намерены сформировать предложения по направлениям развития сотрудничества с промышленными предприятиями и научно-исследовательскими организациями региона, а также перечень оборудования, разработок и технологий для испытания и промышленного использования на производственных объектах "Роснефти".

"Для нас это новая страница взаимоотношений с компанией "Роснефть". Поэтому мы надеемся, во-первых, на возможное расширение сотрудничества по поставкам нефтепродуктов по сниженным ценам для наших предприятий, и, во-вторых, на участие компании в социальных программах, у "Роснефти" огромное количество реализованных социальных проектов в регионах их присутствия", - сказал Шумков.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.