Мантуров: покупателем закрывающихся заводов Ford может стать их конкурент из автопрома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Покупателем закрывающихся в России заводов Ford может стать другая компания из автопрома, поскольку использовать эти предприятия производителям другого профиля будет сложно. Такое мнение озвучил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Дело в том, что на том этапе, когда сохранялась задолженность перед ВЭБ.РФ, мы понимали точно процессы. На сегодняшний день они рассчитались с ВЭБом, поэтому сказать точно, с кем сейчас Ford напрямую ведет диалог, я не могу. Но думаю, что, конечно же, мы рано или поздно об этом точно узнаем по причине того, что эти предприятия по другому профилю будет использовать сложно. Поэтому, если это будет касаться потенциально какого-то из автопромовских предприятий, мы об этом в ближайшее время, я думаю, узнаем", - сказал Мантуров.

Как сообщил ранее сегодня журналистам вице-премьер Дмитрий Козак, покупкой закрывающихся заводов Ford в России интересуется большое количество компаний. Однако уточнить профиль и название компаний он отказался.

В конце марта этого года Ford принял решение завершить выпуск легковых машин в РФ к июлю, закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинуть российский рынок легковых автомобилей. Контроль в совместном предприятии с "Соллерс" при этом перейдет к российской компании.