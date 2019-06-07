Алиханов: офисный кластер для ИТ-компаний построят в Калининграде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Офисный кластер для размещения ИТ-компаний построят в Калининграде. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного инвестиционного форума сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, есть два проекта: один рядом со Светлогорском, второй - в Калининграде, и Корпорация развития области скорее всего уже в ближайшее время объявлять о начале этого проекта - "строительстве специального офисного кластера для ИТ-резидентов нашей особой экономической зоны (ОЭЗ)".

Губернатор отметил, что в области фиксируют растущий спрос на такую инфраструктуру со стороны компаний, работающих в сфере цифровых технологий. "Те ИТ-компании, которые начали приходить в регион, столкнулись с определенным дефицитом таких площадей", - отметил он.

Власти Калининградской области неоднократно отмечали свою заинтересованность в привлечении в регион ИТ-компаний. Для них предусмотрены особые льготы ОЭЗ. В частности, минимальный объем инвестиций необходимый для включения в реестр резидентов для них снижен до 1 млн рублей.

В 2018 году в области работали порядка 1,5 тыс. ИТ-компаний. В апреле этого года швейцарская компания АВВ открыла свой первый российский инжиниринговый центр в Калининграде.