Объем закупок оборудования в России для комплекса в Усть-Луге составит 900 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Объем закупок российского оборудования и услуг для интегрированного проекта газохимического комплекса в Усть-Луге оставит 900 млрд рублей, сообщил на презентации проекта в рамках ПМЭФ-2019 глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Около 80% всего оборудования и услуг будут закупаться у российских компаний. Этот объем закупок составит около 900 млрд рублей", - сказал Миллер.

Проект предусматривает строительство газоперерабатывающего завода, завода СПГ и газохимического комплекса.

Миллер отметил, что по всем этапам и стадиям реализации этого проекта уже приняты инвестиционные решения и они находятся в стадии реализации.

Базовое проектирование начнется весной 2020 года, в период с июня по август 2020 года планируется получить разрешительные документы на строительство. "Газпром" и "Русгаздобыча" приняли решение о финальной конфигурации проекта создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги в Ленинградской области.

Проектная мощность переработки составит 45 млрд куб. м газа с производством и отгрузкой 13 млн т СПГ, до 4 млн т этана и более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ) в год. Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый "Газпромом" из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на вторую половину 2023 года, второй очереди - до конца 2024 года.