Кириенко: ключевым фактором цифровизации регионов является подготовка кадров, а не деньги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко назвал повышение квалификации руководящих кадров в регионах ключевым фактором для успешного перехода к цифровой экономике.

"Это [развитие цифровой экономики] не вопрос денег, это даже не вопрос технологий - вычислительных центров, суперкомпьютеров, а это вопрос сознания", - сказал Кириенко в пятницу, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, одна из важнейших задач при цифровизации экономики регионов - "изменение отношения [к цифровой экономике] у руководителей регионов, это программы обучения для руководящих команд в регионах, которые должны понимать, что это [цифровая экономика] дает и какие возможности открывает".

Кириенко подчеркнул, что успешность перехода на цифровую экономику зависит во многом от позиций губернаторов. "Там, где в регионе этим [цифровой экономикой] горит руководитель региона, там видно динамическое движение, так что это вопрос руководителей", - подчеркнул он.

Кириенко также отметил, что еще одно необходимое условие для цифровизации - внесение изменений в законодательство.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.