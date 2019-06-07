Инвестор вложит около 500 млн рублей в строительство молочной фермы в Тульской области

ТАСС, 7 июня. Сельскохозяйственное предприятие "Знаменское" вложит около 500 млн рублей в строительство молочной фермы в Куркинском районе Тульской области. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"Инвестиционный проект предполагает строительство современной молочной фермы на 500 голов дойного стада с последующим увеличением поголовья дойного стада до 1,2 тыс. голов. На новой ферме будут использоваться роботизированные установки доения. Общий объем инвестиций составит порядка 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также власти региона подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с компаниями "ГЕА фарм технолоджиз рус" и "Пластик". Документ предполагает строительство в Узловском районе завода по производству моющих и гигиенических средств для молочного животноводства производительностью 10 тыс. тонн в год, сообщается на сайте.

"Для выпуска продукции будет использоваться немецкое оборудование и система автоматизации, соответствующая самым современным стандартам в промышленности. Объем инвестиций - до 240 млн рублей. Официальное открытие производства планируется во второй половине этого года", - отметили в пресс-службе.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.