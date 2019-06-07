"Газпром нефть" и Yokogawa создадут центр управления нефтепереработкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" создаст совместно с японской Yokogawa Electric Corporation центр управления производством для собственных нефтеперерабатывающих заводов. Он обеспечит переход от управления отдельными установками и комплексами к предиктивному управлению технологическими цепочками. Соответствующий меморандум был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает "Газпром нефть".

"Новый центр станет важным технологическим и управленческим звеном единой платформы управления цепочкой создания стоимости от переработки до сбыта. Благодаря этим и другим проектам цифровой трансформации мы успешно решаем стратегическую задачу по повышению операционной эффективности бизнеса, надежности и безопасности работы производства. Уверен, что опыт Yokogawa - надежного партнера "Газпром нефти", обладающего мощной технологической экспертизой, - позволит эффективно реализовать инновационный для отрасли проект", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Пилотный проект на Омском НПЗ возьмет на себя оперативное управление производством, включая контроль исполнения посуточных планов, качества продукции и энергопотребления, оценку состояния оборудования, мониторинг промышленной и экологической безопасности.

Компания сообщает, что новый центр будет построен на работе современных плоских моделей кроссфункциональных команд, объединенных в единую среду IT-инструментов и систем анализа больших данных.

"Благодаря внедрению точных математических моделей всех технологических установок и комплексов НПЗ - цифровых двойников - центр управления производством сможет обеспечить прогнозирование и проактивное устранение возможных отклонений от оптимального режима производства и интегрированного плана. В 2020 году пилотный проект будет реализован на Омском НПЗ, а в 2021 году - на Московском", - добавили в "Газпром нефти".

Сотрудничество с Yokogawa

С 2008 года между "Газпром нефтью" и Yokogawa Electric Corporation действует соглашение о стратегическом сотрудничестве. Yokogawa принимала участие в формировании долгосрочных стратегических программ модернизации систем автоматизации Московского и Омского нефтеперерабатывающих заводов.