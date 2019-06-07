Ростех может объединить гражданский дивизион ОАК и "Вертолеты России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ростех планирует объединить гражданский дивизион Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и холдинг "Вертолеты России" в одну большую авиастроительную компанию по примеру Airbus и Boeing, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе ПМЭФ-2019.

"В дальнейшем, я считаю, что необходимо будет провести разделение [ОАК] на гражданский и военный дивизионы. Не исключаю, что объединим ОАК и "Вертолеты России" в одну большую авиастроительную компанию по примеру Airbus и Boeing. Естественно, необходимо будет провести переговоры с нашими [иностранными] инвесторами в "Вертолетах России", - сказал Чемезов.

Глава Ростеха отметил, что госкорпорация создает "авиастроительную компанию национального уровня, где будут объединены функции проектирования, производства компонентов, финишной сборки воздушных судов - самолетов и вертолетов, их послепродажного обслуживания". "За счет этого удастся сократить цикл создания авиатехники, а издержки будут оптимизированы за счет эффекта масштаба. Сейчас в холдинге есть только первые три компонента, а эффективного сервисного обслуживания нет", - отметил он.

Перспективы продажи гражданского дивизиона ОАК

Ростех проводит оценку всех активов ОАК, финансовый аудит. По словам Чемезова, планировалось завершить эту работу до середины 2019 года, однако сроки сдвигаются до конца года.

После проведения оценки и финансового оздоровления ОАК, которое по оценке главы Ростеха, займет не менее двух-трех лет, планируется продать часть акций частным инвесторам. "Что касается гражданского дивизиона, он останется в периметре Ростеха, но мы будем приглашать в капитал дивизиона инвесторов. При этом их круг ничем не ограничен: это могут быть и иностранные компании - пожалуйста, это могут быть и стратегические партнеры, и финансовые", - сказал Чемезов.

Глава Ростеха отметил, что пока госкорпорация не объявляла о продаже и ни с кем переговоры не вела. "Сроки продажи пока не определены - сначала нужно завершить реструктуризацию ОАК, провести финансовое оздоровление, закрыть долговые обязательства. Это займет не менее двух-трех лет", - добавил он.

При этом Ростех рассматривает несколько вариантов продажи пакета акций гражданского дивизиона ОАК, но намерен сохранить контрольную долю за собой. "Размер продаваемого пакета будет зависеть от того, какие это будут инвесторы. Но контрольный пакет в любом случае останется за нами. Как продавать - зависит от того, какая будет политическая ситуация. Мы рассматриваем и вариант стратегического партнерства, и вариант с IPO", - отметил Чемезов.

О корпорации

ОАК - российский холдинг, объединяющий 24 основных компании отечественного авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе. Входит в перечень стратегических предприятий РФ. В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% ее акций в капитал Ростеха. Передача осуществляется поэтапно и должна полностью завершиться в течение полутора лет.