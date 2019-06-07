Росатом реализует в Башкирии проекты на основе возобновляемых источников энергии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Росатом будет модернизировать электрическую систему Башкирии и реализует в регионе проекты на основе возобновляемых источников энергии. Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает в пятницу пресс-служба главы республики.

"Соглашение предусматривает реализацию мероприятий, направленных на обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей региона. В частности, предусматривается модернизация наиболее проблемных участков электрической сети республики", - говорится в сообщении.

Госкорпорация построит подстанцию в городе Сибай, а также предложит проекты по энергоснабжению удаленных населенных пунктов республики на основе возобновляемых источников энергии, таких как ветрогенераторы, солнечные батареи, и мини-ГЭС, добавили в пресс-службе. Еще одной сферой сотрудничества станет внедрение цифровых технологий.

"Документом также предусмотрено внедрение цифровых технологий в электросетевом комплексе, включая мобильные и модульные цифровые подстанции, технологии цифрового района электрических сетей", - сообщает пресс-служба.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.