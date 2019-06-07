Долги работникам судостроительного завода в Сосновке выплатят за счет оптимизации затрат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Задолженность по зарплате перед работниками признанного банкротом "Сосновского судостроительного завода" в Кировской области планируют погасить за счет оптимизации затрат предприятия в рамках конкурсного производства. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава региона Игорь Васильев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

29 мая Арбитражный суд Кировской области признал банкротом ОАО "Сосновский судостроительный завод", на предприятии введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. По данным областного правительства, на 1 мая кредиторская задолженность предприятия превышает 2 млрд рублей, общая сумма долга по зарплате перед сотрудникам составляет 37,3 млн рублей, при этом порядка 80% задолженности составляют долги перед топ-менеджментом, численность персонала оптимизирована до 43 человек.

"Задолженность по зарплате будет погашена за счет проведения дальнейшей оптимизации затрат предприятия в рамках конкурсного производства", - сказал Васильев.

Он уточнил, что министерство промышленной политики Кировской области регулярно проводит работу с потенциальными заказчиками, ведет переговоры с предприятиями оборонно-промышленного комплекса региона с целью кооперации предприятий, возможного инвестирования для выпуска гражданской продукции в судостроении. "Однако, из-за неясности намерений собственника и кредиторов "Слободского судостроительного завода" инвесторы опасаются вкладывать средства в производство", - отметил губернатор.

ОАО "Сосновский судостроительный завод" находится в городе Сосновка Вятскополянского района Кировской области, специализируется на строительстве малотоннажного рыболовного, пассажирского и танкерного флота.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.