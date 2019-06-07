Более 10,3 млрд рублей направили на поддержку АПК Кабардино-Балкарии за 2014-2018 годы

НАЛЬЧИК, 7 июня. /ТАСС/. Объем господдержки агропромышленной отрасли Кабардино-Балкарии (КБР) составил 10,3 млрд в 2014-2018 ггодах, сообщил в пятницу председатель правительства республики Алий Мусуков во время выступления в парламенте региона с отчетом о деятельности за пять лет.

"Объем господдержки отрасли за 2014-2018 годы составил свыше 10 млрд 300 млн рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 1,3 млрд рублей. При этом отдача отрасли недостаточна как для бюджетной, так и социальной сфер. В качестве стратегической цели мы ставим кратное увеличение вклада АПК в формирование внутреннего регионального продукта, реализовать это планируем за счет повсеместной интеграции сельскохозяйственного производства сырья с глубокой переработкой и получением конечного продукта, имеющего высокую добавленную стоимость и растущий спрос на российском и международном рынке", - сказал Мусуков.

По его мнению, производимая продукция должна быть ориентирована на экспорт, а регион - стремиться к формированию устойчивого положительного сальдо внешнеторговой деятельности. "В этой части могу отметить, что республика провела соответствующую подготовительную работу и подключилась с начала 2019 года к реализации проекта ("Экспорт продукции АПК", входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт" - прим. ТАСС) ..., получив на эти цели финансовые средства в сумме свыше 110 млн рублей", - добавил Мусуков.

Он отметил, что Кабардино-Балкария должна сконцентрировать свои усилия на повышении эффективности использования земель всех категорий, упорядочивании правоотношений в данной сфере, увеличении урожайности за счет использования качественного семенного материала.

По словам Мусукова, в расчете на 100 га сельхозугодий в республике производят в 1,8 раза больше продукции, чем в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу и почти в три раза больше чем в среднем по РФ. Он также отметил, что КБР является лидером среди субъектов России по закладке садов интенсивного типа. С 2014 года объем продукции сельского хозяйства в КБР вырос на 16,3% и составил по итогам 2018 года почти 47 млрд рублей, при этом в 1,5 раза выросло производство овощей - до 470 тыс. тонн в год, фруктов - более чем в 2 раза - до 260 тыс. тонн.

За пять лет, уточнил председатель правительства, введено в эксплуатацию более 32 тыс. га орошаемых земель с применением водосберегающих технологий и микроорошения. "Еще пять лет назад современные технологии хранения плодов только начинали внедряться в отрасли, сегодня же в республике функционируют плодохранилища общей мощностью хранения около 120 тыс. тонн, что обеспечивает сохранность почти половины урожая фруктов", - отметил Мусуков.