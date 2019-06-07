Фармкомпания "Р-Опра" стала резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Р-Опра" стала резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва". Соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности компании в особой экономической зоне подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Соглашение предполагает организацию промышленного производства лекарственных препаратов госпитального и льготного сегмента для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических, заболеваний дыхательных путей, а также рассеянного склероза и хронической почечной недостаточности. Объем инвестиций проекта составляет 5,37 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, группа компаний "Р-Фарм", один из акционеров "Р-Опры", 18 лет занимается препаратами для терапии сложных, социально значимых заболеваний. Доля планируемой к производству продукции "Р-Опры" составляет до 4-5% от ежегодного объема потребления лекарственных препаратов, закупаемых для государственных и муниципальных нужд.

"Проект крайне актуален для Москвы с экономической точки зрения, так как это крупные инвестиции - 5,37 млрд рублей и создание 270 рабочих мест. Локализация в столичной ОЭЗ позволит компании использовать весь комплекс мер поддержки, предусмотренных для резидентов ОЭЗ, и реинвестировать сэкономленные средства в развитие проекта", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

ОЭЗ "Технополис "Москва" - специализированная территория развития промышленной и технико-внедренческой деятельности столицы. В настоящее время на территории ОЭЗ размещено 57 высокотехнологичных производств, которые получают ряд преференций от города: налоговые льготы, готовая инженерная инфраструктура, режим свободной таможенной зоны и т. д. На сегодняшний день резиденты уже осуществили инвестиции в развитие своих производств в размере порядка 23,4 млрд рублей и создали более 5 500 рабочих мест.