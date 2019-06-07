Россельхознадзор получит право контролировать обращение с животными в цирках и зоопарках

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор получает право лицензировать цирки и зоопарки, контролировать обращение с цирковыми животными. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба аппарата вице-премьера Алексея Гордеева в распространенном сообщении.

"Проектом постановления предлагается установить, что Россельхознадзор является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на совещании под председательством Гордеева на тему ответственности в области обращения с животными принято решение, что, несмотря на передачу полномочий Россельхознадзору, Минприроды остается ключевым ведомством, отвечающим за всю эту сферу, кроме вопросов содержания и использования их в культурно-зрелищных целях. Также будет установлен порядок работы общественных инспекторов в данной области.

При этом Росприроднадзор становится надзорным органом за обращением с животными, исключая контроль за содержанием и использованием зверей и птиц в представлениях, новые полномочия могут потребовать привлечения дополнительных специалистов на работу в центральный аппарат Минприроды и территориальные органы этой службы. По итогам совещания вице-премьер дал поручение Минфину совместно с заинтересованными ведомствами проработать и дать предложения по оптимальной численности сотрудников этих ведомств.

Как напомнили в аппарате Гордеева, ранее Госдума приняла закон об обращении с животными.