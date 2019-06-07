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ПМЭФ-2019
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Собянин подписал ряд соглашений с главами регионов в рамках ПМЭФ-2019

Москва будет сотрудничать с Амурской и Нижегородской областями, а также с Республикой Крым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал ряд соглашений с главами Амурской и Нижегородской областей, а также руководством Республики Крым, передает корреспондент ТАСС.

Так, столичный мэр и глава Крыма Сергей Аксенов подписали программу по пятилетнему сотрудничеству на 2019-2023 годы. Она касается торгово-экономического, научно-технического и культурного взаимодействия.

Аналогичный документ был подписан мэром Москвы и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Также главы регионов договорились о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы "Портал поставщиков".

Кроме того, соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве было подписано с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Инвестиции в столице

Также мэр Москвы и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подписали двустороннее соглашение для развития инвестиционной деятельности столицы. Предполагается, что сопровождение инвестпроектов будет осуществляться на основании трехсторонних соглашений, заключенных между правительством столицы, фондом и зарубежными инвесторами.

РФПИ будет информировать власти города об иностранных инвесторах, которые планируют локализацию проектов на его территории. Столица, в свою очередь, всю актуальную информацию о таких проектах и работе города с международными инвесторами разместит на специализированном сайте Центра привлечения инвестиций в регионы - Invest in Russia.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

В новость были внесены изменения (19:44 мск) — добавлена информация по тексту.

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